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Koronavirüs

Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Norveç'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı.

Atila Altuntaş   | 12.11.2021
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Stockholms

Norveç'te 25 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, yeni tedbirleri gündeme getirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, salgınla mücadele için 18 yaş üstü kişilerin üçüncü doz aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.

Store, aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini ifade etti.

İsveç'ten gelenlere karantina uygulaması

Norveç hükümeti, İsveç'in 6 bölgesinden gelenlere de karantina uygulaması başlattı.

Hükümet, İsveç'in, Vastra Götaland, Kalmar, Skane, Södermanland, Uppsala ve Östergötland bölgelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle buralardan gelenlere karantina uygulanacağını açıkladı.

Aşı pasaportu olanlar karantinaya dahil edilmeyecek.

Bu arada, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 948'e çıkarken, vaka sayısı da 224 bin 302'ye yükseldi. Ülkede 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 91,5'i bir doz, yüzde 87,2'si iki doz aşı oldu.

Danimarka'da aşı pasaportu uygulaması başladı

Danimarka'da da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aşı pasaportu uygulaması yeniden başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranlarda 200 kişi, dış mekanlarda ise 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerinde aşı pasaportu zorunluluğunun yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa ülkesi olmuştu.



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