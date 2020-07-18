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Spor, Koronavirüs

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Hilmi Sever   | 18.07.2020
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

İstanbul

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Kayseri temsilcisini konuk edecek.

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