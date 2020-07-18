Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
İstanbul
Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Süper Lig'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Kayseri temsilcisini konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.