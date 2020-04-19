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Türkiye, Koronavirüs

Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar saat 18.00'den bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 19.04.2020
Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı.


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Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Bu kapsamda bugün 18.00 itibarıyla ürünler, hal pazarlarına ve marketlere getirilmeye başladı.

Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.

Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.

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