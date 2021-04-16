Euro
9.63
Dolar
8.05
BIST 100
1,407.76
Altın
1,764.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi

Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarını "4. dalga" olarak tanımladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.04.2021
Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi

Tokyo

Parlamento oturumundaki konuşmasında artışını sürdüren Kovid-19 vakalarına dikkati çeken Şigeru, ülke genelinde Kovid-19 salgında 4. dalganın etkisine girildiğini söyledi.

Daha kuvvetli anti-virüs tedbirlerinin ivedilikle uygulanması çağrısı yapan Şigeru, başkent Tokyo dahil bazı eyaletlerde uygulanan "yarı olağanüstü hal" şartlarına değindi.

Şigeru, "yarı-OHAL'e" rağmen Osaka kentinde, günlük yeni vakaların ilk kez 1000’in üzerinde seyretmeye başladığını, Tokyo'da ise vakaların yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtti.

Ağır hasta vakalarının yükselmesini "en büyük sorun" olarak niteleyen Şigeru, bunun hastanelerin yatak kapasitelerini oldukça zorlayacağını ifade etti.

Şigeru, yarı-OHAL şartlarının yeterli görülmemesi halinde hükümetin, tam kapsamlı yeni bir OHAL sürecini planlaması gerektiğini söyledi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 522 bin 298’e, ölü sayısı 9 bin 559’a yükseldi. Ülke genelinde 631 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 128 bin 114’e, Osaka’da 64 bin 382’ye, Kanagawa’da 50 bin 202’ye, Saitama’da 34 bin 913’e, Çiba’da 31 bin 137’ye çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi
ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Benzer haberler

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi

Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi

İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi
Koronavirüste son 24 saat

Koronavirüste son 24 saat