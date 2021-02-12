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Politika, Koronavirüs

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Barış Gündoğan   | 12.02.2021
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Ankara
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