Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Ankara
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