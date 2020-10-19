İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 9 bin 338 yeni vaka tespit edildi.
Roma
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İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 bin 862 test yapılırken, 9 bin 338 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 423 bin 578 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 134 bin 3’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 797’ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 36 bin 616‘ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 1498 artarak 252 bin 959 oldu.
Ülkede dün, 11 bin 705 ile günlük vaka sayısında zirve görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.