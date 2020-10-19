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Koronavirüs

İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 9 bin 338 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 19.10.2020
İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 bin 862 test yapılırken, 9 bin 338 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 423 bin 578 oldu. 

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 134 bin 3’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 797’ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 36 bin 616‘ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1498 artarak 252 bin 959 oldu.

Ülkede dün, 11 bin 705 ile günlük vaka sayısında zirve görülmüştü.

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