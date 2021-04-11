İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldığını belirterek, 60-64 yaş arasındaki vatandaşlara aşı randevu almaları çağrısında bulundu.
İstanbul
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı👏🏻
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx
"65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'ü aşılandı."
Kovid-19'la mücadelede en büyük gücün aşı olduğunun altını çizen Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz." çağrısını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.