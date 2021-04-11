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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldığını belirterek, 60-64 yaş arasındaki vatandaşlara aşı randevu almaları çağrısında bulundu.

Andaç Hongur   | 11.04.2021
İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'ü aşılandı."

Kovid-19'la mücadelede en büyük gücün aşı olduğunun altını çizen Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz." çağrısını yaptı.

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