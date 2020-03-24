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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.

Mehmet Akif Aldoğan   | 24.03.2020
İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi Fotoğraf: Uğur Arslan / AA

Tekirdağ


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi. 

Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

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