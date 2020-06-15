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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul Valiliği kentte 'yeni normal' denetimi yapacak

İstanbul Valiliğinden, "yeni normal"e uyulması konusunda her gün kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceği bildirildi.

Mücahit Türetken   | 15.06.2020
İstanbul Valiliği kentte 'yeni normal' denetimi yapacak Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Valilik açıklamasına göre, İstanbul Valiliğine, 24.00’te kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde "yeni normal denetimi" talimatı verdi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) pandemisi döneminde "yeni normal"e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek.

Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

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