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Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 945'e ulaştığını duyurdu.

Mustafa Deveci   | 22.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 62 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, toplam vaka sayısının 945'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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