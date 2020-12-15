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Koronavirüs

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 328 yeni vaka tespit edildi.

Şenhan Bolelli   | 15.12.2020
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 388 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 48 bin 401'e çıktı.

Toplam vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 328 artışla, 1 milyon 762 bin 212'ye yükseldi.

"Yeni tedbirlerin alınabileceği" uyarısı

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Önlemlerin Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısmi olarak gevşetilmesi öngörülse de hükümet ve yerel yönetimler, "vaka sayılarında yüksek artış görülmesi halinde yeni tedbirlerin alınabileceği" uyarısında bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanmasını ve hazirana kadar 20 milyon İspanyola aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 733'e, toplam vaka sayısı 353 bin 576'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkılmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocakta başlaması planlanan ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının ücretsiz uygulanacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

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