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Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 128'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısını 27 bin 128 olarak açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 03.06.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 128'e çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Kovid-19 kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326'ya yükseldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, dün, 34 olarak duyurduğu haftalık ölü sayısını bugün 63'e çıkarsa da bunun günlük artışa yansımasının sadece 1 fazla olması dikkati çekti.

Özerk hükümetler de bölgelerindeki ölü sayılarını veriyor

Kovid-19 verileriyle ilgili İspanya'da özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler, birbiriyle örtüşmezken; Madrid, Katalonya, Bask, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha gibi bazı özerk hükümetler, salgın nedeniyle son 24 saatte bölgelerinde ölenlerin sayılarını vermeye devam ediyor.

Öte yandan İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL), hükümetin sunduğu ve bugün akşam saatlerinde mecliste onaylanması beklenen tezkereyle 21 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti tarafından, Kovid-19'dan son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 1447'ye çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 366 yeni vaka tespit edildiği, bunun 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olduğu ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 261'e çıktığı kaydedildi.

Mevcut durumda 56 hastanın yoğun bakımda bulunduğu, Kovid-19'dan iyileşen hastaların sayısının 20 bin 79'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Portekiz 1. futbol liginde Kovid-19 nedeniyle ertelenen maçların, seyircisiz oynanmasına bugün başlanıyor.

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