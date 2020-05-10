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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlarda son durum
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Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 621'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 10.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 621'e çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

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