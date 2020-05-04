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Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 04.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı.

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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e çıktı
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