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Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri sayısı 18 bin 579'a yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 15.04.2020
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri sayısı 18 bin 579'a yükseldi

Madrid

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.

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