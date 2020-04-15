İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri sayısı 18 bin 579'a yükseldi
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.
Madrid
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı.
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