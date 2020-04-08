Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
93,054.50
Altın
1,647.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Koronavirüs

İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

Edirne'de Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirleri işaret diliyle anlattı.

Cihan Demirci   | 08.04.2020
İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

Edirne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Edirne'de Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirleri işaret diliyle anlattı.

İşitme engelli vatandaşlar için hazırlanan klipte, işaret diliyle koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ve çeşitli tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Videoda doğru el yıkama teknikleri, maske ve eldiven kullanımı ve sosyal mesafe gibi konulara dikkat çekildi.

Derneğin Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet ve acil müdahale ekibi olarak evde olsalar da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının 14 maddeden oluşan koronavirüsten korunma kurallarını işaret diliyle anlattıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Lütfen kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Size bu süreçte AFAD il müdürlüğümüzde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tüm ihtiyaçlarınız için destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan maske ve kolonya dağıtımı yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı
'Salgının bildirilmesi itibarıyla DSÖ kısıtlama getirseydi bu kadar hızlı yayılmayacaktı'
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı
Maske ve eldiven atıklarının bertarafı için yeni tedbirler alındı

Benzer haberler

İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı

Fransa, Kovid-19'la mücadele kapsamında insanları dijital takibe almayı planlıyor

Çin'de Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Afrika’nın Kovid-19'a karşı '2-3 haftalık' malzeme stoku kaldı

Afrika’nın Kovid-19'a karşı '2-3 haftalık' malzeme stoku kaldı

İtalyanların büyük kısmı AB'nin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil

İtalyanların büyük kısmı AB'nin Kovid-19'la mücadelesinden memnun değil
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti