Euro
8.81
Dolar
7.38
BIST 100
1,104.09
Altın
1,987.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 20 bin 125'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 125'e, vaka sayısının da 350 bin 279'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 868'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 302 bin 528'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 2 milyon 939 bin 840 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını artmaya devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti
Asya ülkeleri Kovid-19 nedeniyle 'evden çalışmaktan' memnun

Benzer haberler

YTB'den yurt dışına döneceklere 'Kovid-19 testini bulunduğunuz ilde yaptırın' çağrısı

YTB'den yurt dışına döneceklere 'Kovid-19 testini bulunduğunuz ilde yaptırın' çağrısı

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti
Asya ülkeleri Kovid-19 nedeniyle 'evden çalışmaktan' memnun

Asya ülkeleri Kovid-19 nedeniyle 'evden çalışmaktan' memnun
Kırtasiyeciler Kovid-19 tedbirlerini aldı, öğrencileri bekliyor

Kırtasiyeciler Kovid-19 tedbirlerini aldı, öğrencileri bekliyor