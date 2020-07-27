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Koronavirüs

İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 27.07.2020
İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Tahran

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün görülen belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

Öte yandan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Kovid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.

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