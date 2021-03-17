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Spor, Koronavirüs

Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 17.03.2021
Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

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