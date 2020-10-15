Euro
9.29
Dolar
7.94
BIST 100
1,180.43
Altın
1,902.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bilal Acar   | 15.10.2020
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

Bir günde 295 bin 690 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 26 milyon 301 bin 12 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 aşamalı kısıtlamalar

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı
Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

Benzer haberler

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

AB, İngiltere ile müzakerelere devam kararı alırken, anlaşmazlığa karşı üyeleri uyardı

Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

Araştırma: Kovid-19'a karşı bazı antikorlar, virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilir

Araştırma: Kovid-19'a karşı bazı antikorlar, virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilir