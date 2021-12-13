İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
İstanbul
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.
Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.