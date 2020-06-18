İcra katibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ankara Adliyesinin Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra katibi olarak görev yapan bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, müdürlükteki tüm personel tedbiren idari izne çıkarıldı.
Ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara Adliyesinin Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra katibi olarak görev yapan bir personelin koronavirüs (Kovid- 19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Katibin görevli olduğu İcra Müdürlüğünde yapılan kapsamlı filyasyon çalışması doğrultusunda diğer personele uygulanan testlerin negatif çıktığı ancak 16. İcra Müdürlüğünde görevli tüm personele tedbiren idari izin verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Başsavcılığımızca, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.