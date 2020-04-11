Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 643'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1316 artarak 24 bin 413'e ulaşırken, ölü sayısı 132 artışla 2 bin 643 oldu.
Rotterdam
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
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Açıklamada, ülkede son 24 saatte 189 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 386'ya ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1316 artarak 24 bin 413'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 132 artışla 2 bin 643 olduğu kaydedildi.
"Uygun koruma ekipmanı olmadan çalışmayın"
Hollanda Kraliyet Tıp Derneği Doktorlar Federasyonu (KNMG) da dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığının bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle doktorların ve diğer sağlık personelinin, uygun koruma ekipmanı olmadan çalışmamasını istedi.
Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan sağlık personelinde de ölüm veya zarar görme riski olduğu ifade edilerek çok fazla sağlık personelinin hastalanması halinde bakımın sürekliliğinin tehlikeye gireceğinden endişe edildiği belirtildi.
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