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Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 177'ye çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 4 bin 177'ye ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 23.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 177'ye çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 10 bin 158 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 887 artarak 35 bin 729'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 123 artışla 4 bin 177'ye yükseldi.

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