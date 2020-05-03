Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 koronavirüs vakası tespit edildi
Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Yeni Delhi
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Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte tespit edilenlerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 40 bin 263'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkede bugün koronavirüs nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 1306'ya çıktı.
Hindistan'da Kovid-19 test sayısı bir milyon 46 bin 450'ye ulaşırken, salgına yakalanan 10 bin 886 kişi de iyileşti.
Yetkililer, test sayısının artmaya devam ettiğini, Kovid-19 vaka sayısındaki artış hızının yavaşlamasının beklendiğini açıkladı.
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