Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 71 vaka görüldü. 

Yusuf Özcan   | 06.09.2020
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 artışla 324 bin 777'ye yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 701'e ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da iyileşenlerin sayısı 87 bin 447 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Ülkede 7 yeni bölge "kırmızı bölge" ilan edildi

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi

İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'den Fransa’da ders kitabında terör örgütü PKK/YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesine tepki

Charlie Hebdo'nun 2 çalışanının Instagram hesapları bir süre askıya alındı

Charlie Hebdo'nun 2 çalışanının Instagram hesapları bir süre askıya alındı

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı

Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı