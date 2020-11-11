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Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 879 vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 11.11.2020
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 Kovid-19 vakası görüldü

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 35 bin 879 artışla 1 milyon 865 bin 538'e çıktı.

Fransa'da son 24 saatte 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 42 bin 435'e ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 803'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 946 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1776 artışla 133 bin 696'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 19,5 oldu.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.


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Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 Kovid-19 vakası görüldü
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