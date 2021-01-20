Euro
8.99
Dolar
7.42
BIST 100
1,569.35
Altın
1,871.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

Ülkede son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 652'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 20.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 652'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 784 artışla 2 milyon 965 bin 117'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 686 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1426 artışla 213 bin 242'ye ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 692 bin 777'ye çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte İspanya'da 464, Portekiz'de 219 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

Fransa'da üniversite öğrencileri hükümeti protesto etti

Fransız tarihçi Stora: Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

Fransız araştırmacı Graner: Fransa'nın Ruanda'da soykırım yapanlara desteği suç ortaklığı olarak adlandırılabilir

Fransız araştırmacı Graner: Fransa'nın Ruanda'da soykırım yapanlara desteği suç ortaklığı olarak adlandırılabilir
'Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor'

'Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor'
Bakıcıları hayvanat bahçesi sakinlerine ziyaretçilerin yokluğunu hissettirmiyor

Bakıcıları hayvanat bahçesi sakinlerine ziyaretçilerin yokluğunu hissettirmiyor