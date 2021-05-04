Euro
10.00
Dolar
8.33
BIST 100
1,416.25
Altın
1,778.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayaş'ta pandemi kapsamında tüm tedbirlerin alındığı iftarda bir aileye misafir oldu
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 243 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 105 bin 416'ya çıktı.

Yusuf Özcan   | 04.05.2021
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 243 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 105 bin 416'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 371 artışla 5 milyon 680 bin 378'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 504'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 427 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1814 artışla 344 bin 265'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 16 milyon 444 bin 653'e çıktı, bunlardan 6 milyon 924 bin 103'üne ikinci doz uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijene ihtiyaç duyuluyor
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi
Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması
Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa’da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi

Fransız petrol şirketi Total'in Myanmar'da cuntayı finanse ettiği ileri sürüldü

İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Altaş: Fransa'da Müslümanlar üzerinden oluşan atmosfer endişe verici

İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Altaş: Fransa'da Müslümanlar üzerinden oluşan atmosfer endişe verici
Mısır, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı

Mısır, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı
STK’lar Fransa'nın refakatsiz sığınmacılara kötü muamelesini BM'ye şikayet etti

STK’lar Fransa'nın refakatsiz sığınmacılara kötü muamelesini BM'ye şikayet etti