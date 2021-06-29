Euro
10.40
Dolar
8.73
BIST 100
1,371.67
Altın
1,761.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 314 vaka tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 29.06.2021
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 314 artışla 5 milyon 772 bin 844'e, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 86'ya yükseldi.

Hastanelerde 1250'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 627 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 690 bin 499'a ulaştı, bunlardan 22 milyon 265 bin 100'üne ikinci doz uygulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
CoronaVac aşısının 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa’da Kovid-19’un 'delta' varyantı yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin yavaşlamasıyla vakalar artıyor

Rusya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin yavaşlamasıyla vakalar artıyor
AB'de yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası aşılandı

AB'de yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası aşılandı