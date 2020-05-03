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Koronavirüs

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi

Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü ileri sürüldü.

Yusuf Özcan   | 03.05.2020
Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü ileri sürüldü.

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor." dedi.

Cohen, söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığına göre, ülkede ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görüldü.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

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