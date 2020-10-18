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Koronavirüs

Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 837 vaka görüldü.

Yusuf Özcan   | 18.10.2020
Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 85 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 477'ye ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 837 artışla 897 bin 34'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 530 kişiden 1343'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,2'ye ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 32 bin 427 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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