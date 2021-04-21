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Koronavirüs

Fransa Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Salgında üçüncü dalgada zirve noktasına geldiklerini veya yaklaştıklarını ifade eden Hükümet Sözcüsü Attal, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurdu.

Yusuf Özcan   | 21.04.2021
Fransa Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı, mayıs ortasından itibaren mağazaların ve bazı restoranların teraslarının ve kültürel yerlerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan Kovid-19 tedbirlerinin ilk etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Salgında üçüncü dalgada zirve noktasına geldiklerini veya yaklaştıklarını ifade eden Attal, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurdu.

Attal, kreş, anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan'da, ortaokul ve liselerin 3 Mayıs'ta açılacağını kaydetti.

Ülkede mağazaların, bazı restoranların teraslarının ve bazı kültürel yerlerin mayıs ortasından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayabileceğini ifade eden Attal, 3 Mayıs'tan itibaren şehirler arası seyahatlere yönelik yasağın kaldırılacağını söyledi.

Attal, Hindistan'dan Fransa'ya gelen yolculara da karantina zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Ülke genelinde Kovid-19'un mutasyonlu türlerinin salgının seyrinde olumsuz etkisi nedeniyle 3 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Fransa, Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan gelen yolculara 10 gün karantina kalma zorunluluğu getirmişti.

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