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Türkiye, Koronavirüs

Erdoğan, Ersin Tatar ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Berk Özkan   | 14.03.2020
Erdoğan, Ersin Tatar ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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