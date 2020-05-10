Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bini geçti.

Mahmut Atanur   | 10.05.2020
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya'da Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte 387 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 14 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, virüs kaynaklı ölümlerin 14 artışla toplam 973'e, tedavi edilen vaka sayısının da 91 artışla 2 bin 698'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 3 bölgede daha virüs tespit edilmesiyle salgının bulaştığı bölge ve şehir sayısının 373 olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'dan salgınla mücadeleye övgü
Bodrumlu imam canlı yayınlarla cemaate ulaşıyor
Tüketicilerin yarısı Kovid-19 sonrası cadde mağazalarını tercih edecek
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Benzer haberler

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında Kovid-19 yakınlaşması

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında Kovid-19 yakınlaşması

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Yerli yazılımla renkli Anneler Günü kutlamaları

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi
Türkiye KKTC'yi Kovid-19 ile mücadelesinde yalnız bırakmadı

Türkiye KKTC'yi Kovid-19 ile mücadelesinde yalnız bırakmadı