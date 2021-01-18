Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, tedavisinin evde devam ettiğini bildirdi.
Diyarbakır
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.