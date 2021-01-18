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Türkiye, Koronavirüs

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, tedavisinin evde devam ettiğini bildirdi.

Hasan Namlı   | 18.01.2021
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diyarbakır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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