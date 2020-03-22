Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.
Bugün itibariyle dünyada vaka sayısı 300 bini, ölümler 13 bini aştı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 22, 2020
Salgın hız kaybetmiyor.
Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız.
Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım.#EvdeKal ve mücadeleye katkı ver.
Başka yol yok.
Birlikte başaracağız.
Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:
"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.