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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 22.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.

Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."

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