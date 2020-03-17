Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle 4'lü video konferansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la telekonferansla görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.
Video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları
Erdoğan, paylaşımında "Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.
Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4’lü bir zirve gerçekleştirdik. pic.twitter.com/CHIJeyvByX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2020
Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.