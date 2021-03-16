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Koronavirüs

Çin'de bir aşının daha acil durum kullanımı onaylandı

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin birlikte geliştirdiği protein bazlı alt birim bir aşının acil durum kullanımına onay verdi.

Fuat Kabakcı   | 16.03.2021
Çin'de bir aşının daha acil durum kullanımı onaylandı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bu aşının faz-1 ve faz-2 klinik denemeleri Ekim 2020’de tamamlanırken, faz-3 denemeleri ise Özbekistan, Pakistan ve Endonezya’da yapılıyor.

Aşının etkinliği ve güvenliği hakkında bilgi paylaşılmazken, şirket yetkilileri bu bilgileri ülkenin ilgili makamlarına ulaştıracaklarını belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun dünkü açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 64 milyon 980 bin doz aşı yapıldı.

Daha önce CanSino Biologics, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşılarının acil kullanımı onaylanmıştı.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için üç aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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