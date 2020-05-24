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Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 13'e yükseldi

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.05.2020
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 13'e yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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