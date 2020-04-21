Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 973 artarak 40 bin 956'ya ulaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti.
Brüksel
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koro navirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 973 artarak 40 bin 956'ya ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 172 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 107 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 8 artarak 1079'a çıktığı vurgulandı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 973 artarak 40 bin 956'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 998'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.