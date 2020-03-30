Euro
7.21
Dolar
6.52
BIST 100
87,745.28
Altın
1,623.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Başkentte koronavirüs nedeniyle bahçede nikah dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünce, koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapamayan ancak evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahları, belediyenin bahçesinde kıyılıyor

Ömer Olcay   | 30.03.2020
Başkentte koronavirüs nedeniyle bahçede nikah dönemi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin, Belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir yıl önce mart ve nisan ayları için seçtikleri düğün salonlarında nikahlarının kıyılması için randevu alan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğün yapamayan çiftler, oda nikahıyla dünyaevine girmek için başvuruda bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, başvuruların artması ve salgın nedeniyle kapalı ortamlarda bir arada bulunulmasının neden olacağı risklerin azaltılması amacıyla nikah kıyma işlemini bahçeye taşıdı.

Birbirlerine birer metre mesafeyle attıkları imzayla dünya evine giriyorlar

Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla, Müdürlüğün Gençlik Parkı'ndaki binasının bahçesinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek nikah töreni düzenleniyor.

Gelin ve damadın birer metre mesafede durarak hayatlarını birleştirdikleri törende, aileler çiftlerin sevincine uzaktan ortak olabiliyor.

Çiftlerin evlilik cüzdanlarının ise dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer alabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı
Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-psikolojik sonuçları
Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 2757'ye yükseldi

Benzer haberler

Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı

Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı

Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-psikolojik sonuçları

Mersin'de kıraathaneye dönüştürülen evdeki 9 kişiye para cezası

Pandemiden sonra bir AB kalır mı?

Pandemiden sonra bir AB kalır mı?
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs tehdidi petrol fiyatlarını 20 doların altına çekebilir

Koronavirüs tehdidi petrol fiyatlarını 20 doların altına çekebilir