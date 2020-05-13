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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 13.05.2020
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni bilgileri paylaştı. 

Koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. 76 ildeki yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

Karantina sürecini tamamlayan 62 bin 593 vatandaşın evlerine uğurlandığının bilgisini veren Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının bugüne kadar yurt dışından gelen 72 bin 240 vatandaşa ev sahipliği yaptığını bildirdi. 

Bakan Kasapoğlu ayrıca son 24 saatte 971 vatandaşın daha yurtlara giriş yaptığını belirtti. 

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