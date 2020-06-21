Alanyaspor'da Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.
Antalya
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
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Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.