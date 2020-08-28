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Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 249'a yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 28.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı

Abuja

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 685 artarak 1 milyon 225 bin 249 oldu.


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Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 254 artışla 28 bin 910'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 628 ölümle Güney Afrika, 5 bin 342 ölümle Mısır, 1475 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 618 bin 286, bu ülkeyi 98 bin 62 vaka ile Mısır ve 57 bin 85 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 957 bin 854 kişi ise iyileşti.

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