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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

Mücahit Oktay   | 03.04.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

p>Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.

57 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 910 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 392 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 328 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 854 ölümle Meksika izliyor.


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