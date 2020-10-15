Euro
9.29
Dolar
7.94
BIST 100
1,179.90
Altın
1,895.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 221 bin 895'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 15.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

New York

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 151 artışla 8 milyon 156 bin 124'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 906 artarak 221 bin 895'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 280 bini, yapılan test sayısı 121 milyon 594 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 865 bin 559 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 851 bin 400 vakayla Teksas ve 741 bin 632 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 426 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 309 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 141 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ekibinden bir kişinin Kovid-19 çıkması nedeniyle zirveden ayrıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi
DSÖ'den 'Kovid-19 vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor' uyarısı
İran'da 'koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayıları açıklananın çok üzerinde' iddiası
Bilim insanlarından 'Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yöntemi çok tehlikeli' uyarısı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldı

Çin, ABD'yi yaptırımlarla uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal etmekle suçladı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı
İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı

İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı
Çin ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini takip etti

Çin ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini takip etti