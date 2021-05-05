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Türkiye, Koronavirüs

40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 05.05.2021
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi

Ankara

TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avuktlara, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

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40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
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