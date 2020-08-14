4 ilde 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.
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Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.
Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.
Siirt
Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."
Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."
Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.
Malatya
Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.
Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."
Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.