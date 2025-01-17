Filistin'de spora "savaş" darbesi
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına kadarki 15 aylık süreçte 715 sporcu öldürüldü, 24 sporcu esir alındı, 286 spor tesisi yıkıldı.
İstanbul
Filistin Futbol Federasyonu (PFA) verilerine göre Gazze'de 15 ayda İsrail saldırılarında öldürüldüğü doğrulanan 715 sporcu arasında 375 futbolcu bulunuyor.
Ateşkes anlaşmasına kadar Filistin sporu büyük darbe alırken yetişmiş sporcu kadrosundan önemli isimler saldırılarda yaşamını yitirdi ve tesisler İsrail bombalamaları sonucunda büyük hasarlar aldı.
İsrail'in ateşkese kadarki 15 aylık işgal sürecinde Filistin'in spor altyapısı yerle bir edildi.
95'i çocuk
İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 95'i çocuk 375 futbolcuyu öldürdü.
Son olarak salı günü Beit Hanoun Kulübünün futbolcusu Shadi Al-Shaer ve Nuseirat Kulübünden Muhammad Abu Zayed'in öldürüldüğü açıklanırken bu kayıplarla İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında hayatını kaybeden sporcu sayısı 715'e çıktı.
Al-Sadaka Spor Kulübünün 18 yaşındaki kalecisi Sajid Al-Arouqi, kasım ayında Gazze Şeridi'ndeki evlerini hedef alan İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler arasında olimpiyat takımının eski oyuncusu ve menajeri Hany Al-Masdar ve Gazze'nin ilk gol kralı "Han Younis Efsanesi" olarak bilinen eski milli takım oyuncusu Mohammed Barakat da yer aldı.
286 spor tesisi yıkıldı
İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki 286 spor tesisini bombaladı.
İsrail güçleri, stadyumlar, spor salonları ve kulüpler dahil 286 spor tesisini kısmen veya tamamen yok etti.
Bu tesisler arasında İsrail hava saldırılarının hedefi olan PFA genel merkezi de yer alıyor.
İsrail'in 15 aydır sürdürdüğü saldırılarda yıkılan 286 spor tesisinin 146'sı Filistinlilere futbol branşında hizmet ediyordu.
Yıkılan futbol tesislerinin 133'ü Gazze'de, 13'ü ise Batı Şeria'da bulunuyordu.
24 sporcu esir alındı
Gazze'ye saldırılar düzenleyerek sporcuların öldürülmesine ve tesislerin yıkılmasına neden olan İsrail, geçen 15 aylık süreçte sporcular da esir aldı.
İsrail'in 15 ayda 24 sporcuyu esir aldığı açıklandı.
Futbol sahaları "mezarlık" olarak kullanıldı
İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları "mezarlık" olarak kullanıldı.
Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 90'ı İsrail'in soykırımında tahrip edildi.
Bölgedeki birçok stadyum, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, birçok mezarlığın aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak kullanıldı.
İsrail birliklerinin Ocak 2024'te Yarmouk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.
Gazze'de birçok profesyonel sporcu şehit edildi
Filistinli şehit sporcular arasında Han Yunus Futbol Kulübü oyuncusu Şadi Ebul Arac, kulübün eski teknik direktörü ve yöneticisi Taha Kellab ile kaptanı ve kıdemli oyuncularından Muhammed Berakat da bulunuyor.
Şebab Han Yunus Futbol Kulübünün kalecisi Şadi Ebu El-Araj da şehit edildi.
Gazze Şeridi'nin "kalbindeki" Deir al-Balah'taki Al-Wahda Spor Akademisi'nden birçok çocuk da İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi takımı Al-Ahly Gaza'da 34 yaşındaki defans oyuncusu Filistinli Ebu el-Atta ile eşi Ruba Esmael Ebu el-Atta ve iki çocuğu, 23 Haziran'da Gazze Şehri'ndeki evlerine düzenlenen hava saldırısında yaşama veda etti.
Milli atletizm takımının antrenörü Bilal Ebu Samaan, 18 Aralık 2023'teki bir hava saldırısında şehit edilirken Ocak 2024'te, Filistin olimpiyat futbol takımının antrenörü Hani el-Masdar de bir İsrail uçağının ateşlediği füzeyle yaşamını yitirdi.
Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Majed Abu Maraheel, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda İsrail'in saldırıları sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Eski futbolcu ve Filistin Milli Olimpiyat Takımı CEO'su Hani Al-Masry, kurbanlar arasındaydı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 23 yaşındaki futbolcu Ahmed Daraghmeh'i de öldürdü.
Filistin'de "Abu Abad" olarak bilinen Filistin olimpiyat futbol takımının teknik direktörü Hani al-Masdar da saldırılar sonucunda yaşamını yitirdi.
Al-Breij basketbol takımında oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Bassim al-Nabahin ve Al-Ahli Beit Hanoon takımında oynayan 28 yaşındaki futbolcu Rashid Dabbour, saldırılarda hayata veda etti.
Milli takım ve Al-Sadaka Kulübünde oynayan iki Filistinli voleybolcu Hassan Abu Zuaiter ile Ibrahim Qusaya, Gazze Şeridi'ndeki Jabalia kampını hedef alan İsrail saldırısında şehit edildi.
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, İsrail güçlerinin Filistin spor kulüplerine kasıtlı saldırdığını ve bunun Olimpiyat Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu vurguladı.